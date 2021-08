Stoelendans door transfer van Fiorentina naar Marseille? 'Lille dringt aan voor speler Standard'

De transfer van Pol Lirola van Lille naar Marseille heeft voor een nieuwe schokgolf in Luik gezorgd, zoveel is duidelijk. Al is het er eentje met omwegen.

Fiorentina zoekt nu namelijk zelf ook opnieuw naar een verdediger en is daarbij uitgekomen bij Zeki Celik, die volgens Sky snel naar Italië zal verhuizen. Stoelendans? En dan heeft Lille op zijn beurt een nieuwe rechterflankverdediger nodig. Eerder zaten ze al te azen op Hugo Siquet. Nu gaan ze dat nog een keertje herhalen en nog wat heftiger komen aankloppen bij de Rouches. Rest de vraag of ze nu wél de vraagprijs (6 miljoen euro) willen neertellen.