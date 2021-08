Supporters Anderlecht - grotendeels - tevreden: "Dat doet mij denken aan hoe het vroeger was met Koller en Radzinski."

Anderlecht heeft deze transfermercato al heel wat werk verricht. Ze haalden veel spelers waarvan ze er slechts drie huren. Danny Van Buyten, voorzitter van supportersclub The Globeshotters, reageert tevreden.

"De drie beste aanwinsten zijn in mijn ogen Joshua Zirkzee, Benito Raman en Kristoffer Olsson", vertelde Danny Van Buyten, voorzitter van supportersclub The Globeshotters. "Raman geeft een extra dimensie aan ons spel, hij brengt diepgang en snelheid. Hij zorgt voor beweging rond onze meest statische spits, Zirkzee. Dat doet mij denken aan hoe het vroeger was met Koller en Radzinski. Koller was de targetman, zoals Zirkzee dat nu is, en Radzinski was zoals Raman nu de speler die daar omheen zwermt", gaat hij verder.

Photonews

Dat Benito Raman en Joshua Zirkzee de Anderlechtfans doet terugdenken aan Koller en Radzinski zal voor Peter Verbeke als muziek in de oren klinken. Rond de eeuwwisseling maakten zij het mooie weer bij paars-wit. Koller-Radzinski staat gekend als een van de beste spitsenduos ooit in ons land. Samen versloegen ze ploegen als Manchester United, Lazio Roma en Real Madrid in de Champions League.

Toch heeft Danny Van Buyten ook wel wat commentaar op deze transferperiode. "Majeed Ashimeru bracht nog niet veel bij. Hij werd ook een beetje gehaald ter vervanging van Lokonga, als back-up van Olssen, maar op dit moment brengt hij nog niet bij wat hij zou moeten bijbrengen", legt de voorzitter van de supportersclub uit. "Ook in de verdediging is er nog werk. Delcroix haalt wel een degelijk niveau en van Harwood-Bellis heb ik nog niet echt een volledig beeld. Wat Hoedt betreft, hij stelt mij voorlopig echt teleur. Hij is wel goed in duel, maar hij ging al te vaak in de fout, denk maar aan het derde doelpûnt van Vitesse. Hij zou zijn niveau toch nog wat moeten opkrikken".

Conclusie

Dat de supporters van Anderlecht over het algemeen tevreden zijn met deze mercato, beaamt de voorzitter van supportersclub The Globeshotters: "Ik zou deze transferperiode een 7,5 op 10 geven. Als de verdediging nog iets beter zou presteren, vooral Hoedt dan, en ze misschien ook nog een versterking halen op het aanvallende middenveld, dan zou ik neigen naar een 8 à 8,5 op 10". Peter Verbeke zal ongetwijfeld graag horen dat de supporters blij zijn met de inkomende transfers. De eerste stap lijkt gezet, nu moeten de resultaten volgen.