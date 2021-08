Gent zet stevig doel in Conference League én laat zich ook uit over loting Club Brugge: "Dan zijn ze een absolute topploeg"

AA Gent wist zich te plaatsen voor de poulefase van de Conference League en wil nu ook verder gaan in die competitie. "Het volgende doel is opnieuw overwinteren."

De Buffalo's hebben de voorbije zeven jaar liefst vijf keer een Europese groepsfase gehaald en ook een paar keer weten te overwinteren. Zelfs een keertje in de Champions League, een ambitie die nu ook Club Brugge heeft - al is de loting heel erg lastig gebleken met Leipzig, Manchester City en PSG.

"Club Brugge heeft een fantastische loting. Als ze nu overleven in de Champions League zijn ze een absolute topploeg, maar zelfs de derde plaats wordt heel moeilijk", beseft Hein Vanhaezebrouck.

Europese lente

"Het zal niet makkelijk zijn voor hen om Europees te spelen in de lente. En dus zullen wij mogelijk op het einde van de rit het meeste matchen hebben afgewerkt. We hebben er al zes gespeeld in Europa, er komen er nog zes en we willen ook na de winter verder doen."

"We moeten de loting afwachten, maar we hebben iets recht te zetten. Gent is voor mij een topploeg, nog eens overwinteren zou heel knap zijn. Dan moeten we niet te veel meer doorbomen over de 0 op 18 van vorig seizoen."