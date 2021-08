Westerlo versterkt zich met middenvelder van Fenerbahce

Westerlo kondigde nog vlak voor de derby tegen Lierse Kempenzonen een inkomende transfer aan.

"Vandaag voegt Oğuz Kağan Güçtekin zich bij onze club. Hij komt over van het Turkse Fenerbahce en tekent een contract voor drie jaar. Oğuz Kağan Güçtekin is een 22-jarige defensieve middenvelder uit Turkije. Hij is opgeleid bij Fenerbahce en kwam de voorbije twee seizoenen uit op huurbasis voor Rizespor en Konyaspor, beide in de Turkse Süper Lig. Verder doorliep hij de nationale jeugdelftallen van Turkije", deelt Westerlo mee.