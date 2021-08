Standard wil gaan shoppen bij Everton

Standard Luik wil graag zijn verdediging nog versterken met een Franse linksback van Everton.

Bob Faesen van Standard Watcher voor Het Belang van Limburg melde dat Standard graag linksback Niels Nkounkou van Everton wil overnemen. Het is nog niet zeker of het met of zonder aankoopoptie zal zijn.

De 20 jarige Fransman kwam afgelopen zomer in actie op de Olympische Spelen voor de Franse nationale ploeg. Het jeugdproduct van Olympique Marseille speelde tot nu toe 7 wedstrijden in het shirt van Everton.