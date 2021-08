Vanhaezebrouck richt zich naar de fans: "Bedankt aan wie er was" en "Wil gerust praten met mensen die er bewust niet bij waren"

Hein Vanhaezebrouck was na de 3-0 van AA Gent tegen Rakow een gelukkige coach, maar hij had ook een duidelijke boodschap richting de supporters.

"Ik wil me richten tot de fans en de supporters die hier waren en ook tot de mensen die er door omstandigheden niet konden bij zijn. Het is een weekdag, sommigen moesten morgen misschien vroeg opstaan om te gaan werken", aldus Vanhaezebrouck.

"Ik wil hen allemaal bedanken voor de steun die ze hele wedstrijd kunnen geven, ze hebben ons gepusht en ons voor de vijfde keer in zeven jaar in een Europese groepsfase gebracht. Dat is geen evidentie", beseft de coach van de Buffalo's.

Bewuste afwezigen?

"En als er supporters zijn die bewust niet zijn gekomen, dan wil ik graag eens met hen samenzitten. Ik snap hun zorgen en ben bereid met hen te praten, net als anderen binnen de club."

"Als ze het beste voor de club willen, dan moeten ze achter de club staan en de ploeg blijven steunen. Als er dingen tegenzitten, mag je nooit reageren naar de ploeg toe. We zijn niet altijd efficiënt en het zal tijd vergeten, maar de spelers smijten zich elke week."