Vanmiddag kennen Racing Genk en Antwerp hun tegenstanders: bekijk hier alle deelnemers in de Europa League

Met Antwerp en Racing Genk gaan er vrijdagmiddag twee Belgische clubs de trommel in voor de loting van de Europa League. Antwerp zit in pot 4, Genk in pot 2.

In Istanbul gaat vrijdagmiddag om 12u de loting van de Europa League van start. Daarin zullen Antwerp en Racing Genk te weten komen met wie ze de komende maanden de degens moeten kruisen. Via de officiële kanalen van de Uefa kan je de loting live volgen. Racing Genk zit in pot 2, Antwerp vinden we terug in pot 4. bron: www.uefa.com One day until the



ℹ️ Group Stage draw

🗓️ Friday 27 August

⏰ 13:00 CET

📍 Istanbul, Turkey One day until the #UELdraw ! 🥳ℹ️ Group Stage draw🗓️ Friday 27 August⏰ 13:00 CET📍 Istanbul, Turkey #UEL pic.twitter.com/zESK2aMkcD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2021