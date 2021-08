Francky Dury zondag met Zulte Waregem naar KV Oostende: "Ik wil daar niet in overdrijven"

Zondag speelt Zulte Waregem tegen KV Oostende. Een pittige West-Vlaamse derby kan dit worden.

Dury haalde op zijn persbabbel meteen aan wat er verkeerd loopt. "We zijn 5 wedstrijden ver en hebben 10 tegendoelpunten. Dan kan je niet gelukkig zijn", vertelt Dury. "Er zitten natuurlijk enkele discutabele doelpunten tussen, maar de doelpunten die we incasseerden tegen Charleroi waren te gemakkelijk."

Zijn team kon volgens Dury al wat meer gesprokkeld hebben."Ik wil daar niet in overdrijven, maar ik denk dat we op vandaag minstens 2 of 3 punten meer verdienden", aldus de coach. "Zowel tegen Leuven als tegen Standard zat er meer in. "

Oostende is en blijft een moeilijke ploeg. "Oostende is een moeilijk te bekampen team", zegt Francky Dury. "Het is een ploeg die speelt vanuit de omschakeling met verticaal voetbal en veel loopmeters. Ze koppelen enthousiasme aan kwaliteit en dat uit zich in goede resultaten."