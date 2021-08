John van den Brom 'verrast' door Anderlecht, nieuwkomer meteen in de selectie

Zondagavond ontvangt KRC Genk in de Cegeka Arena Anderlecht. De bekerwinnaar maakte zaterdag de wedstrijdselectie bekend, met daarin een plaatsje voor aanwinst Ike Ugbo.

De van Chelsea overgekomen spits kon meteen bekoren en kampt niet met een fysieke achterstand. Ugbo behoort tot de selectie, net zoals Onuachu en Dessers, de andere Nigeriaanse centrumspitsen in de Genkse kern.

Op Preciado en Jukleröd na kan John van den Brom over een fitte kern beschikken.

"Verrast door Anderlecht"

Op de webstek van Genk blikte Van den Brom alvast vooruit op de komst van zijn ex-club. De Nederlander zag eerder deze week vanop de eerste rij hoe Anderlecht Europees uitgeschakeld werd. “Ja, ik was verrast van wat ik gezien heb. Ik was ook bij de heenwedstrijd al aanwezig in het stadion, en donderdag weer. Maar dat zegt niks voor zondag. Het kan best dat wij een heel ander Anderlecht voor ons zullen krijgen. Ze zullen willen reageren. Onze laatste duels waren telkens mooie wedstrijden, op het scherp van de snee. Maar wij kijken uiteraard weer naar onszelf. Wij willen de lijn doortrekken van onze jongste wedstrijden. Tegen Leuven hebben we nogmaals bewezen hoe goed we kunnen voetballen. Het stadion zal nog een stuk meer gevuld zijn. Hopelijk kunnen we onze supporters opnieuw een heerlijke avond bezorgen.”