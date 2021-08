Opvallend: middenvelder STVV valt in bij de rust, maar mag na 7 minuten al terug naar de kleedkamer

Eén van de meest opmerkelijke spelers tijdens Cercle Brugge-STVV was ongetwijfeld Rocco Reitz. Niet voor zijn prestatie, maar wel door het feit dat hij al na 7 minuten terug naar de kleedkamer mocht met een rechtstreekse rode kaart.

In de twee vorige wedstrijden mocht Rocco Reitz nog in de basis starten voor STVV, maar zaterdagavond begon de centrale middenvelder wel op de bank tegen Cercle Brugge. Hij kreeg van Hollerbach wel de kans om zich te laten zien in de tweede helft, want hij mocht invallen bij de rust.

Toch was Reitz iets te gretig. Zeven minuten na zijn invalbeurt had Reitz namelijk een drieste tackle in huis op Deman. Scheidsrechter Boterberg had met een rode kaart wel een zeer strenge straf in huis en ook de VAR wilde dat Boterberg het nog eens bekeek. Hij bleef echter bij zijn beslissing, waardoor Reitz zijn wedstrijd al na zeven minuten voorbij was.