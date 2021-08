'Club Brugge is nog niet uitgeshopt en gaat in Scandinavië op zoek naar nieuwe wingback'

De eerste weken van de mercato was het lange tijd stil in Brugge, maar de laatste tijd laat Club Brugge veelvuldig van zich horen op de transfermarkt.

Met de komst van Otasowie, Provindence, Sowah en Wesley lijkt Club Brugge zich voldoende gewapend te hebben om op drie fronten mee te strijden komend seizoen. Maar volgens verschillende bronnen zijn ze nog naarstig op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger.

Het Deense Ekstra Bladet meldt dat blauw-zwart zeer geïnteresseerd is om Victor Kristiansen over te nemen van FC Kopenhagen. Kristiansen is nog maar 18 jaar en heeft zijn start in de Deense competiite niet gemist, de linksachter was in 6 duels goed voor 3 assists.

De Deense topclub zou evenwel voorlopig niet geneigd zijn om mee te werken aan een transfer. FC Kopenhagen heeft al goed gecasht met de verkoop van Daramy aan Ajax en zit niet in geldnood.

Ricca

Met Sobol en Ricca heeft Club Brugge twee linkse vleugelverdedigers maar het is goed mogelijk dat Ricca nog vertrekt bij Club Brugge.

Ook het Noorse talent Antonio Nusa lijkt nog onderweg naar Brugge. De 16-jarige winger zou overkomen van het Noorse Stabaek.