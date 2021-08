Thomas Foket klaar voor duel met Messi: "Je wil je meten"

Thomas Foket zal zich zondag hoogstwaarschijnlijk meten met Lionel Messi in de eerste wedstrijd van de Argentijnse superster voor PSG.

Reims-PSG wordt zondagavond het toneel van de eerste wedstrijd van Lionel Messi voor PSG. De transfer van Messi is al enkele weken geleden geofficialsieerd maar Messi zit nu pas voor het eerst in de selectie. Het sterrengehalte bij PSG lag al hoog maar nu is dat nog indrukwekkender geworden.

"We hebben eens gekeken welke ploeg ze konden opstellen nu en dan schrik je wel even. Ik zou niet in de schoenen willen staan van hun trainer", vertelt Thomas Foket bij Sporza.

"Het is tegen PSG altijd lastig maar met Messi erbij is het nog specialer. Ik ben niet bang, heb vooral geosting. We hebben niets te verliezen", beseft Foket. "Ook PSG laat steken vallen, met die ingesteldheid bereidt nagenoeg elke ploeg zich voor. Zij hebben geen makkelijke matchen want iedereen wil zich tonen tegen hen. Langs de andere kant voel je de bui snel hangen als het draait bij hen", besluit Foket.