Dante Vanzeir schept duidelijkheid over een mogelijk vertrek bij Union en interesse van Martinez

Geen man die zich meer laat gelden in de Jupiler Pro League de voorbije weken dan Dante Vanzeir bij Union.

Bij Union knijpen ze de billen dicht na de sterke prestaties van Dante Vanzeir. Een transfer zou er zomaar nog kunnen komen tijdens de laatste dagen of uren van de mercato.

Vanzeir blijft echter zelf op de vlakte. “Ik denk niet dat het nodig is dat ik vertrek. Mijn focus ligt bij Union en ik heb nog alles te bewijzen in eerste klasse”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik heb geen nood aan een transfer, denk ik.”

Vanzeir beseft goed dat hij in een positie zit waarin hij zijn ding kan doen. “Ik ben er niet mee bezig en als er iets komt, is het aan mijn manager om te achterhalen of er iets interessants in zit. Ik zie niet in waarom ik naar een andere ploeg in eerste klasse zou moeten gaan. Ik zit hier goed in een vertrouwde omgeving.”

Ook over de belangstelling van bondscoach Martinez blijft Vanzeir op de vlakte. “Ik wist helemaal niet dat hij me volgde. Als ik kan voortgaan op dit elan, zullen we wel zien wat het wordt. Ik probeer gewoon een goed seizoen te draaien, maar het een aangename verrassing om in het hoofd van de bondscoach te spelen.”