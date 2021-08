Officieel: Thierry Henry komt technische staf Rode Duivels (opnieuw) versterken

Zondag was Thierry Henry als analist actief bij Reims-PSG. Voor de micro van Prime Video gaf de voormalige steraanvaller al aan dat hij terug zou keren naar de Rode Duivels voor de komende kwalificatiewedstrijden.

Maandag maakte de KBVB het nieuws bekend: Thierry Henry zal deel uitmaken van de technische staf van de Rode Duivels tot na het WK in Qatar, in de winter van 2022.

UPDATE: Thierry Henry joins our staff permanently until after the 2022 #WorldCup. 🙌 #DEVILTIME pic.twitter.com/y82rYizapC