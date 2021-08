OFFICIEEL: Anderlecht haalt Ajax-verdediger Magallan (met aankoopoptie)

Anderlecht heeft de aangekondigde transfer van Lisandro Magallan afgerond. De Argentijnse verdediger komt over van Ajax op uitleenbasis met aankoopoptie.

Magallán (geboren in La Plata, 27 september 1993) kwam in januari 2019 over van Boca Juniors bij Ajax. De Argentijn maakte op 24 januari 2019 zijn debuut voor het eerste elftal van Ajax tijdens een bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1). De verdediger speelde tot nu toe zes officiële wedstrijden voor Ajax.

Magallán was als lid van het eerste elftal in 2019 kampioen van de Eredivisie en won de Nederlandse beker. Ook won hij dat jaar de Johan Cruijff Schaal. Vorig seizoen werd de Argentijn uitgeleend aan de Italiaanse club FC Crotone en in 2019/2020 aan Deportivo Alavés uit Spanje.

Hij moet bij Anderlecht de leemte opvullen die Hannes Delcroix de volgende maanden achterlaat na zijn operatie.