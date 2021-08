Charleroi vindt vervanger voor Dessoleil bij Bordeaux

Vorige week verloor Charleroi Dorian Dessoleil, vandaag stellen ze zijn vervanger voor.

Vorige week raakte bekend dat Dorian Dessoleil vertrekt naar Antwerp. Charleroi moest dus in de laatste week van deze transfermercato nog op zoek naar een vervanger voor de cruciale pion in de verdediging. Ze kwamen uit bij Loïc Bessilé, een 22-jarige verdediger van Bordeaux.

Bessilé speelde nog maar één wedstrijd in de Ligue 1 en één wedstrijd in de Coupe de France. De ervaring van Dessoleil vervangen ze met deze transfer dus niet. Hij werd wel vroeger geselecteerd voor de Franse nationale jeugdteams (U16, U17 & U18). Onlangs koos Loïc Bessilé om voor Togo uit te komen in de rest van zijn carrière. Daar kreeg hij al een cap.