OFFICIEEL: Dessers vindt nieuwe uitdaging en trekt naar Nederlandse traditieclub

Cyriel Dessers heeft de oplossing gevonden. De aanvaller verlaat KRC Genk en keert terug naar de Eredivisie.

Feyenoord huurt Cyriel Dessers tot het einde van het seizoen van KRC Genk. De Rotterdammers hadden aanvankelijk de pijlen op Bas Dost van Club Brugge gericht, maar de Nederlander was niet haalbaar.

Voor Dessers is het een terugkeer naar Nederland. De 26-jarige aanvaller voetbalde in de Eredivisie al voor NAC Breda, FC Utrecht en Heracles. Hij was overbodig bij Genk na de komst van Ike Ugbo.