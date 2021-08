'Feyenoord zet zijn zinnen op Cyriel Dessers, maar... Antwerp mengt zich in de debatten'

Cyriel Dessers leek op weg naar CD Leganés, maar ook Feyenoord wil de spits van Genk maar wat graag terug naar Nederland halen.

UPDATE 18:36: HLN laat weten dat niemand minder dan Antwerp zich mengt in de debatten. De Great Old zou in tegenstelling tot Feyenoord wel de vraagprijs (vier miljoen) kunnen en willen betalen om Dessers definitief over te nemen. Het worden nog spannende uren voor Dessers en zijn entourage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feyenoord rondde eerder op de dag de komst van aanvaller Reiss Nelson (21) af. De Engelse jeugdinternational komt over van Arsenal. Maar daarmee is de honger van de Rotterdammers niet gestild.

De Telegraaf meldt dat Feyenoord zijn pijlen nu richt op Cyriel Dessers. Ook hij zou op huurbasis moeten overkomen van Genk. Al wordt het naar verluidt nog een huzarenstukje om alles tijdig rond te krijgen.