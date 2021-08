OFFICIEEL: Voormalige sterkhouder Bayern München tekent contract bij Lyon

Olympique Lyon wordt de nieuwe club van Jérôme Boateng, dat liet Fabrizio Romano weten op zijn Twitter. De verdediger ondertekende zijn contract en legde al medische testen af. Na 10 jaar trouwe dienst bij Bayern München moest hij de Duitse recordkampioen verlaten. Als transfervrije speler was hij twee maand lang op zoek naar een nieuwe club, maar die heeft hij dus nu gevonden in de Ligue 1.

In totaal speelde Boateng 363 wedstrijden voor Bayern München. Ook bij Herta BSC, Hamburg en Manchester City deed de Duitse verdediger ervaring op. Zijn prijzenkast is gevuld met een WK, twee Champions Leagues, een Engelse beker, negen Duitse titels, vijf Duitse bekers, twee WK's voor clubs, twee Europese supercups en vijf Duitse supercups. Een impressionant palmares!

Jerome Boateng joins Olympique Lyon as free agent. Contract agreed and medical completed few minutes ago. Done deal and confirmed. 🔴 #OL #DeadlineDay