'OHL haalt opvolger van Thomas Henry in Denemarken'

Bij OHL is men volop op zoek naar een vervanger voor de naar Venezia vertrokken Thomas Henry. In die zoektocht kwam de fusieploeg uit bij Sory Kaba.

Diverse Deense media en Het Nieuwsblad melden dat Sory Kaba (26) door OHL gehuurd wordt van Midtjylland. De Deense topclub betaalde in 2019 drie miljoen om Kaba weg te plukken bij Dijon. In Denemarken kreeg hij de zware taak om ene Paul Onuachu, die naar Genk was vertrokken, op te volgen.

De Guinese international (15 caps, 3 doelpunten) is een krachtig aanspeelpunt (1,90m). Vorig seizoen was hij Midtjylland goed voor veertien doelpunten in 42 officiële duels, dit seizoen belandde hij op een zijspoor bij zijn Deense club.

Sory Kaba moet OHL meer scorend vermogen en stootkracht geven.