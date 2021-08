Over de 'Slag om Vlaanderen', weerbaarheid bij OHL en KVK, de familie Vanzeir, Anderlecht en Beerschot

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Swingende Buffalo's

3-0 tegen Rakow, 6-1 tegen Club Brugge: de ketchupfles is ontkurkt bij Tarik Tissoudali en co. Plots is er efficiëntie bij de Buffalo's en dan is het spel bijwijlen echt zwierig.

Om te spreken van een definitieve revival is het misschien nog (te) vroeg, maar het doet het beste vermoeden. Ook tijdens de interlandbreak zal er hard gewerkt worden door Vanhaezebrouck & co.

© photonews

Weerbaarheid

Weerbaarheid is een vreemd, maar interessant beestje. KV Kortrijk kwam bijna om in de Storm op vrijdagavond, maar kon zich toch nog in de match knokken: 2-2.

Dat kunnen wij ook, moeten ze bij OH Leuven gedacht hebben: 2-0 goedmaken, op het veld van Antwerp dan nog wel: straf. Met dank aan een magistrale Mercier, niet voor het eerst in zijn carrière van belang voor de Leuvenaars.

Familie Vanzeir

De verrassende leider na zes speeldagen is (opnieuw) Union Saint-Gilloise met 12 op 18. De Brusselaars doen het prima in alle lijnen.

Achterin staat het stevig, Nielsen is al jaren een waanzinnige speler en voorin tikt Vanzeir ze lekker binnen. Ook zus Luna was dit weekend goed voor een hattrick, je moet het maar kunnen.

FLOP

Anderlecht

Onderuit in Arnhem tegen Vitesse, onderuit in en tegen Genk: het was een dramatische week voor al wie gelooft in 'The Process'.

Donderdag een gebrek aan echt alles willen geven ogenschijnlijk, zondag ook de nodige pech: twee keer het doelhout en een aantal grote kansen gemist. Of is de ketchupfles op slot?

© photonews

Club Brugge

Ontluisterend. Onaanvaardbaard. Beschamend. Ongezien. En dan hebben we nog maar enkel de woorden van Bruggelingen zelf geschreven.

Wat blauw-zwart in de Slag om Vlaanderen liet zien was niet echt om over naar huis te schrijven. Te veel met PSG en Manchester City in het hoofd? Een offday? Of is er meer aan de hand? De komende weken zal het beter moeten.

Beerschot

1 op 18. Dat is niet wat ze bij Beerschot van het tweede seizoen in eerste klasse hadden verwacht na het prima seizoen vorig jaar.

De mosterd lijkt nog niet helemaal te pakken. Peter Maes moet zich volgens het bestuur (nog) geen zorgen maken, maar er zal in de interlandbreak wel moeten nagedacht worden. Op bezoek in Charleroi slikten ze opnieuw vijf goals.