KV Oostende heeft vervanger voor Jack Hendry al in beeld: Kaapverdische international op komst

KV Oostende ziet vandaag hoogstwaarschijnlijk kapitein en sterkhouder Jack Hendry naar Club Brugge vertrekken. Een serieuze aderlating, maar die willen ze meteen opvangen door de komst van een Kaapverdische international.

De 29-jarige en 1m92 grote Steven Fortes is onderweg naar de Kust. De verdediger van RC Lens stond vorig seizoen nog 17 wedstrijden in de basis bij de Ligue 1-club, maar is nu niet meer zeker van speelminuten. Hij sukkelt momenteel ook met een spierblessure.

Maar Oostende ziet in hem wel de vervanger voor Hendry en hij kan voor een beperkte transferprijs weg, want hij heeft nog maar één jaar contract. De marktwaarde van de ervaren verdediger staat momenteel op 800.000 euro.