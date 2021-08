OFFICIEEL: KV Kortrijk weet Deens talent te overtuigen

KV Kortrijk heeft zich in de laatste uren van de transfermarkt nog verzekerd van de diensten van Victor Torp. De Deense middenvelder wordt aanzien als een talent.

Victor Torp komt over van FC Midtjylland dat hem vorig seizoen verhuurde aan Lyngby BK. Torp is 22 jaar en heeft een contract tot 2025 bij FC Midtjylland. KVK huurt hem. HIj kwam uit bij alle Deense nationale jeugdploegen.

Torp is een jeugdspeler van de eersteklasser Midtjylland, de laatste vier seizoenen telkens eerste of tweede in de Superligaen. Hij werd als piepjonge speler twee seizoenen verhuurd aan tweedeklasser Fredericia en vorig seizoen aan Lyngby BK waarmee hij alle wedstrijden speelde. Dit prille seizoen startte hij bij Midtjylland maar werd dan wegens de aankomende buitenlandse transfers niet meer opgesteld.