Christian Benteke stelt zich vragen over zijn rol bij de Rode Duivels. Hij wil meer dan de rol die hij nu krijgt toebedeeld.

"Al die jongeren die erbij zijn gekomen, hebben hun plaats verdiend. Maar ik, als geboren winnaar, wil niet louter als grote broer fungeren", maakt hij alvast duidelijk in Sport/Voetbalmagazine. "Ik voel me niet geroepen om die jonge jongens te begeleiden, dat is het werk van de staf. En ik heb daar volgens mij de legitimiteit niet voor aangezien ik geen basisspeler ben. Net als die jongeren kom ik naar de nationale ploeg om al strijdend mijn plaats te verdienen."

Christian Benteke speelde al 40 wedstrijden voor de Rode Duivels en kon daarin 16 maal scoren. Op het afgelopen Europees Kampioenschap kreeg hij welgeteld 6 minuten speeltijd. Dit was in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Finland.