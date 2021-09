OPVALLEND: Beerschot opent binnenkort een museum in het Olympisch Stadion

Beerschot is al een tijdje bezig met het uitwerken van een museum. Nu laten ze weten dat het stilaan vorm begint te krijgen.

Beerschot is al een tijdje bezig met het uitwerken van een museum. Het museum zal de naam 'Museum Club 13' dragen, met een verwijzing naar hun stamnummer. Enkele topverzamelaars van alles wat Beerschot betreft werkten mee aan het museum. Ze schenken en lenen ploegfoto's, trofeeën, truitjes,... uit aan de club.

Het museum komt op de eerste verdieping van het Olympisch Stadion van Beerschot. Ze willen er ook uitpakken met hun trofeeënkast, want de Kielse Ratten wonnen in het verleden toch al zeven keer de titel en drie Bekers van België. Je kan nu al tafels boeken om tijdens de wedstrijd in het museum te eten.