Tegenslag bij KV Mechelen: verdediger is een maand out

KV Mechelen zal de komende maand geen beroep kunnen doen op verdediger Thibault Peyre. Een tegenslag, want hij stond net weer in het basiselftal.

Deze zomer leek het er nog op dat Peyre KVM zou verlaten, maar intussen heeft hij zich weer in het elftal gekampt. De afgelopen twee wedstrijden stond hij in de basis. Maar toen al speelde hij met pijn aan de achillespees. Die is nu zo erg dat hij op doktersadvies een maand aan de kant blijft.

De 28-jarige Fransman sukkelt met een ontsteking op de achillespees en enkel rust lijkt die te kunnen genezen.