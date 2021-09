'Racing Genk zal hem in januari zo goed als zeker kwijt zijn'

Racing Genk kon de uitgaande transfers maximaal vermijden. Ook Daniel Munoz bleef aan boord, ondanks interesse uit Engeland en Italië.

Daniel Munoz kon bij Racing Genk tijdens de zomermercato rekenen op aardig wat belangstelling uit internationale hoek. De Colombiaanse verdediger zou volgens zijn zaakwaarnemer in januari wel degelijk vertrekken. Daarbij denkt hij vooral aan Fiorentina.

"We hebben hem aangeboden bij het Everton van Rafa Benitez, maar we hebben daarna ook met Fiorentina gepraat”, vertelt Diego Carannante op Fiorentina.it.

“Zij hadden hem graag, maar ze hadden het budget niet om hem te halen. Genk vroeg immers 15 miljoen euro, terwijl Fiorentina slechts 8 miljoen kon geven. Daarna hebben ze besloten om een speler te huren. Muñoz is nu dus bij Genk gebleven, maar in januari zullen we zien of een transfer mogelijk is.”