Martinez ontkent grote probleem niet: "In die optiek blij dat Cobbaut naar Parma ging"

Twee tegendoelpunten van twee nobele onbekende Esten... Het is weer reden om de defensie van de Rode Duivels onder de loep te leggen. Want de combinatie Alderweireld, Denayer en Boyata leek niet meteen de meest stabiele of betrouwbare.

Eerst en vooral: het zijn allemaal rechtsvoetige verdedigers. De bondscoach hamert er dikwijls op dat hij zeker één linksvoetige daarbij wil, maar zowel Vertonghen als Vermaelen waren out. en daarna zijn de opties bijzonder dun bezaaid. "We hebben weinig alternatieven voor Vermaelen en Vertonghen", knikte Martinez gisteren. "Ik ben dan ook blij dat Elias Cobbaut naar Parma is gegaan en afgelopen weekend de volledige match speelde. Met enkel rechtsvoetigen is de balans wat zoek."

Tegen Portugal op het EK verdiende de verdediging met Alderweireld, Vermaelen en Vertonghen nog veel punten. Maar dat was als ze in de eigen zestien mochten verdedigen. Het Belgisch probleem van de voorbije jaren (en de volgende?) is dat er paniek komt als ze met ruimte in hun rug moeten gaan spelen. Zodoende kan de ploeg niet te hoog gaan staan en dat is dan weer niet goed voor de aanval.

Te weinig tijd

Martinez ontkent dat niet. "Als we kunnen blijven stilstaan, gaat het heel goed. Met de ruimtes te verdedigen bij omschakelmomenten hebben we meer moeite. Dat heeft ook te maken met hoe de verdediging op elkaar ingespeeld is. Bij zulke momenten moet er één iemand druk gaan zetten op de bal. Maar in het internationale voetbal heb je minder tijd om zoiets te oefenen."

Met Boyata en Denayer zijn er uiteraard minder automatismen. Vermaelen, Aldereweireld en Vertonghen kennen elkaar zo goed dat ze dat in de meeste gevallen nog kunnen oplossen. Maar anders... dan kunnen zelfs Esten de defensie in de problemen brengen.