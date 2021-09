Officieel: STVV versterkt spelerskern met de komst van ervaren Duitse verdediger

Sint-Truiden heeft alsnog een extra verdediger in huis gehaald. Het maakte zonet de komst van Toni Leistner bekend, die transfervrij overkomt.

De 31-jarige Duitser was tijdens zijn carrière -op een passage bij QPR na- vooral in Duitsland actief. Hij brak door bij Dynamo Dresden en speelde later ook voor Union Berin, FC Köln en Hamburg. Voor die laatste ploeg kwam Leistner uiteindelijk 21 keer in actie.

Daar liep het contract van de ervaren verdediger op 31 augustus af. Hierdoor konden de Kanaries hem gratis en na het verstrijken van de transferdeadline nog binnenhalen. Hij zal het elftal van Bernd Hollerbach vooral extra ervaring en leiderschap moeten bijbrengen.