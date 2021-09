Joshua Zirkzee bijt van zich af na enkele mindere prestaties: "Ik blijf een onervaren spits van 20 jaar"

Joshua Zirkzee kreeg bij Anderlecht de ondankbare taak om Lukas Nmecha op te volgen. De verwachtingen gingen de hoogte in na twee goals tegen Cercle Brugge, waarna de motor van de 20-jarige spits stokte.

In HLN komt Zirkzee terug op zijn jeugdjaren. "Ik trainde bij een amateurclubje, maar ik leerde echt voetballen op straat. En via Youtube. Filmpjes van Ronaldinho opzoeken om ze daarna te imiteren. Dat was mijn tienerleven." Het verklaart de meer dan behoorlijke technische bagage voor een jongen van 1,93m.

Bij Bayern München schoot Zirkzee als een komeet uit de startblokken, maar de echte doorbraak kwam er vooralsnog niet. "Er werd geschreven dat ik naar het tweede werd gestuurd. Of dat ik niet gemotiveerd was. Soms stond ik zonder vertrouwen op het veld, maar dat is iets helemaal anders."

Ook bij Anderlecht loopt het voor de Nederlander stroef. Na de twee belangrijke doelpunten tegen Cercle Brugge was Zirkzee afwezig. "Klopt, het was minder. Jullie mogen hoge verwachtingen hebben, maar ik blijf een onervaren spits van twintig. Het hoort erbij dat ik eens sterk speel en dan weer minder ben", besluit Joshua Zirkzee.