Opleider Anderlecht is duidelijk over probleem Martinez: "Niemand wordt groot met die droom"

Roberto Martinez heeft een probleem. Dat maakte hij zelf duidelijk tijdens het oefenkamp van de Rode Duivels deze week. Een oplossing ligt niet zomaar op straat echter.

Roberto Martinez heeft geen of weinig linksvoetige verdedigers. En doordat die spoeling dun is, komen de Rode Duivels al eens in de problemen.

Poel

"Maar voor elke linksvoetige heb je tien rechtsvoetige spelers", beseft hoofdopleider Jean Kindermans van Anderlecht.

"De poel om uit te kiezen is dus sowieso veel kleiner. Bovendien wordt geen enkele jongen groot met de droom om verdediger te worden."