Oranje wint overtuigend van Montenegro

In de Philips Arena van PSV was Montenegro een maatje te klein voor Oranje.

Het Oranje van Louis Van Gaal kwam vandaag in actie tegen Montenegro in de kwalificaties voor het WK in Qatar. Kersvers Barcelonaspeler, Memhis Depay, mocht de score openen vanop de stip. Hij zette de penalty feilloos om op een fout die hij zelf had uitgelokt. Zo kwam Oranje in de 38ste minuut op voorsprong.

Het was wachten tot de 62ste minuut voordat Oranje zich op een confortabele dubbele voorsprong kon zetten. Wederom was Memphis Depay de gelukkige die zich op het scorebord mocht werken. Oranje ging op hetzelfde elan verder en er volgden nog doelpunten van Wijnaldum en Gakpo.

Dankzij deze overwinning staat Oranje tweede in hun groep met één punt achterstand op Turkije. Beide treffen elkaar in een duel voor de leidersplaats nu dinsdag in Nederland.