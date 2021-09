"Antwerp-clown Lamkel Zé is een cadeau dat je zestien keer mag uitpakken" en "Als een kind op de schommel"

Didier Lamkel Zé, dat is en blijft een geval apart. Dat vinden ook diverse analisten ervan. Ook Nico Dijkshoorn is kritisch voor de Kameroense winger van Antwerp.

Het was de voorbije weken en maanden weer een en ander rond Didier Lamkel Zé, die alles op alles zette om weg te raken bij The Great Old - tevergeefs. “Voor iedereen die over voetbal schrijft, is de Antwerp-clown Didier Lamkel Zé een cadeau dat je zestien keer mag uitpakken”, aldus Dijkshoorn in Het Nieuwsblad.

“Je draait je om en vlak achter je is hij alweer iets krankzinnigs aan het doen. Dat kan van alles zijn en vaak heeft het niets met voetbal te maken. Als er een fotograaf of journalist in de buurt is, dan doet hij iets geks.”

Nog dertig jaar lachen

“Binnen dertig jaar gaat daar nog steeds smakelijk om gelachen worden. Ook in Nederland is hij een fenomeen, in Alkmaar denkt men aan een standbeeld voor hem, voor zijn rode kaart die AZ kwalificatie opleverde.”