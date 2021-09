De Ketelaere over zijn toekomstplannen: "Ik hoop in het buitenland een grote carrière uit te bouwen"

Charles De Ketelaere staat voor het seizoen van de bevestiging. De aanvallende middenvelder van Club Brugge wil op termijn doorgroeien naar een grotere competitie.

Bij Eleven Sports werd hem gevraagd naar zijn toekomstplannen. "Ik heb wel wat dromen, maar dat is moeilijk om uit te spreken voor mij. Ik ben immers niet zo toekomstgericht. Ik bekijk het meer van wedstrijd tot wedstrijd. Ik hoop ooit naar het buitenland te gaan en een grote carrière uit te bouwen, waar dat ook moge zijn."

De Ketelaere heeft er de kwaliteiten voor, maar moet wel de juiste keuzes maken. "Ik wil er alles uitgehaald hebben en niet moeten terugkijken met een gevoel van 'had ik dat maar anders gedaan toen ik 20-22 was. Ik wil weten dat ik mijn best gedaan heb en geen spijt hebben."