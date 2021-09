Lewandowski gaat ook tegen San Marino door met hallucinante statistiek

Het is begin september maar ondertussen heeft Lewandowski al 6 duels gespeeld, club en land gecombineerd.

In elk van die 6 duels heeft Lewandowski tevens een doelpunt geproduceerdd, n sommige duels meer. Lewandowski opende zijn rekening dit seizoen op de eerste speeldag van de Bundesliga tegen Gladbach, was goed voor een brace tegen Dortmund, opnieuw ééntje tegen Köln, een hattrick tegen Hertha en trok dan naar de nationale ploeg na 7 doelpunten in 4 duels.

Met Polen ging Lewandowski verder op zijn elan en wist hij tegen Albanië eenmaal de bal in het net te duwen. Tegen San Marino was hij goed voor twee doelpunten.

