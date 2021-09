Verstraete legt uit waarom hij bij Antwerp vertrok: "Déjà vu-gevoel aan mijn periode bij Gent"

Louis Verstraete (22) is weer een speler van Waasland-Beveren. En deze keer definitief. Bij Antwerp mocht hij de eerste twee wedstrijden in de basis beginnen, maar de concurrentie werd er alleen maar groter; Hij voelde de bui dan ook al hangen.

Toen Alhassan Yusuf en Radja Nainggolan aangekondigd werden, wist Verstraete dat het tijd werd om te vertrekken als hij regelmatig wou spelen. “Ik had een ­déjà-vugevoel aan mijn periode bij AA Gent”, aldus Verstraete in GvA. “Ook bij Gent kreeg ik de eerste weken minuten, maar toen de club Sven Kums terughaalde, was het gedaan met spelen. De ­onzekerheid die ik opnieuw ­voelde, deed me voor een ander langetermijnproject kiezen.”

De zeven wedstrijden in anderhalf jaar waren dan ook niet meer genoeg. “Dat is uiteraard niet ­genoeg”, geeft hij toe. “Antwerp is, met de vele uitgaven en ­transfers, ambitieuzer dan ooit, wat het voor een jonge speler als ik niet gemakkelijker maakt om door te breken.”