Philippe Clement nu ook kampioen in de liefde: Club-trainer getrouwd

De Club Brugge-trainer is namelijk met zijn geliefde Isabelle in het huwelijksbootje gestapt. De geliefden zijn allebei 47 jaar en kenden elkaar zo'n tien jaar geleden kennen.

Clement wou een jaar eerder al trouwen maar moest de plannen uitstellen vanwege corona. Er was geen pers aanwezig maar Clement deelde zelf wel een foto op zijn social media met het onderschrift: "Mooiste dag van mijn leven!"

Best day of my life!ā¤ļø pic.twitter.com/ws41ZmCvIg