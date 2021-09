Anderlecht doet financieel heel goeie zaak met vertrek van Saief en Thelin

Anderlecht wuift vandaag nog twee overbodige spelers uit: Kenny Saief en Isaac Kiese Thelin. En daar zal vooral de penningmeester van de club blij mee zijn.

Saief werd in januari 2018 naar Anderlecht gehaald door Herman Van Holsbeeck, op aandringen van Hein Vanhaezebrouck. Maar zijn verblijf was er van heel korte duur, want al snel werd hij keer op keer uitgeleend. Nu ook voor hem een oplossing is gevonden verdwijnt er een brutoloon van 800.000 euro.

En ook het vertrek van Isaac Kiese Thelin is geen slechte zaak. Na de komst van Kouamé waren de speelkansen voor hem heel beperkt geworden. Zijn loon van 1,2 miljoen euro weegt ook zwaar op het budget van paars-wit. Al is het afwachten bij de Zweed, want de deal is nog steeds niet officieel rond.