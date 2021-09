Kevin De Bruyne bijna terug fit: 'middenvelder wordt snel weer op training verwacht'

Kevin De Bruyne sukkelt ondertussen al een tijdje met een enkelblessure. De Rode Duivel kwam dit seizoen nauwelijks in actie, maar zou nu op de goede weg terug zijn. Volgende week zou hij zelfs weer op het veld verwacht worden.

De enkel van de 30-jarige middenvelder blijft hem parten spelen. Kevin De Bruyne viel op de openingsspeeldag even in tegen Tottenham, maar kwam daarna niet meer in actie. Volgens Manchester Evening News zou daar nu verandering in komen.

De Engelse krant meldt namelijk dat hij later deze week de training bij the Citizens zou hervatten. Daarnaast zou KDB ook al de selectie halen voor het duel tegen Leicester City.

Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de Rode Duivels: Roberto Martinez wil hem ongetwijfeld op 7 oktober kunnen uitspelen tegen Frankrijk. Dan staat de halve finale van de Nations League op het programma.