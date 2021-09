Antwerp haalt hoofd scouting weg bij KV Kortrijk

Antwerp heeft zich (opnieuw) stevig versterkt. Deze keer haalt het Joachim Vercaigne in huis. Hij was voordien actief als hoofdscout van KV Kortrijk en zorgde daar onder meer voor de ontdekking van Terem Moffi.

Joachim Vercaigne neemt dus na twee jaar afscheid van KVK en trekt nu naar de Bosuil: “Het is een afscheid met alleen maar goede herinneringen. Maar nog belangrijker is het tijd om dank u te zeggen. Dank aan alle fijne mensen met wie ik heb samengewerkt. Aan de club die me alles heeft gegeven. Ik ben heel dankbaar voor alles wat er op mijn pad is gekomen. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die op mijn pad zullen komen.”

De scout was in het Guldensporenstadion onder meer verantwoordelijk voor de komst van Terem Moffi. De 22-jarige Nigeriaan liet in 11 wedstrijden voor Kortrijk maar liefst vijfmaal de netten trillen. Uiteindelijk vertrok hij voor een prijskaartje van acht miljoen euro richting Lorient.