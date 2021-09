Entourage Thelin zoekt koortsachtig een oplossing: Rusland ook in beeld

Naar verluidt was Isaac Kiese Thelin woedend nadat de deal met Konyaspor afsprong. De Zweedse spits had het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten om te gaan tekenen, maar dat liep op een sisser af. Maar hij wil nog steeds weg bij paars-wit.

Thelin verliet het trainingskamp van Zweden met de zegen van bondscoach Janne Andersson. Die heeft er immers ook belang bij dat zijn spits de komende maanden aan spelen toekomt. Dat zit er amper nog in bij Anderlecht en Thelin zoekt nu koortsachtig een oplossing.

Daarbij staat zijn management onder druk, want zaakwaarnemer Miralem Jaganjac is volgens Konyaspor de reden waarom de deal niet doorging. Die zou op het laatste moment nog meer geld gevraagd hebben. Er wordt nu gewag gemaakt over de Verenigde Arabische Emiraten, maar volgens onze informatie zou Rusland de concreetste piste worden. Er zijn een paar clubs geïnteresseerd.

Dat zou dan wel vandaag moeten afgewerkt worden, want de transferdeadline verstrijkt daar om middernacht. Turkije is nog één dag open. "Ik weet niet of er een deal is, maar er is wel interesse", bevestigde bondscoach Andersson vandaag.