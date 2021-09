Zomeraanwinst van KV Kortrijk stelt zich voor aan de fans

KV Kortrijk stelde één van hun zomeraanwinsten voor. Ze haalden Rachid Alioui voor de camera voor een kennismaking.

Alioui kwam deze over van het Franse Angers en voelt zich al thuis in Kortrijk. "Er zijn verschillende nationaliteiten in de groep. Het is een behoorlijk jonge groep. Er zijn heel wat spelers die graag plezier maken. Ze zorgen voor de sfeer. Dat is belangrijk in een groep."

Met zijn nieuwe trainer klikt het alvast "Het contact met de coach is vlot verlopen. Ik heb kunnen praten over hoe hij mijn evolutie ziet. Nu is het afwachten of ik direct speelminuten krijg of niet."

Hij vertelt ook even aan de fans wat voor soort speler hij is "Ik ben een speler die graag op doel schiet. Ik speel graag in dienst van de andere spelers. Ik ga niet zoveel de ruimte in, maar ik ben eerder een speler in steun."