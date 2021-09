📷 Belofte-international verschijnt voor het eerst op training bij nieuwe club: "Forza Bologna!"

De 21-jarige centrale verdediger kwam vorige week nog met de Jonge Duivels in actie op bezoek in Turkije (0-3 winst). Met een uitstekend rapport van 6 op 6 keerden de belofte-internationals weer huiswaarts, pas op 8 oktober wacht de volgende confrontatie tegen Kazakstan.

In tegenstelling tot heel wat internationals uit de A-kern, kon Theate dus vroeger afreizen naar zijn nieuwe bestemming. Inmiddels traint hij ook al mee bij Bologna: “Eerste training bij mijn nieuwe ploeg, Forza Bologna!”

Maandag 13 september zou de ex-verdediger van KV Oostende zijn debuut in de Serie A kunnen maken. Dan neemt Bologna het in eigen huis op tegen Hellas Verona.

First training with my new team! Forza @BfcOfficialPage. 💪🏻❤️💙

Primo allenamento con la mia nuova squadra! Forza @BfcOfficialPage. 💪🏻❤️💙#ForzaBFC #WeAreOne #Mentality pic.twitter.com/NNOibbZOaC