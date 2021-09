Jonge aanvaller van Standard is zéér blij nu hij opnieuw op het veld staat: "Terug bij mijn familie"

Jackson Muleka sloot eerder deze week opnieuw aan op training bij Standard. Daarmee komt er een einde aan zijn blessureleed, en lijkt hij opnieuw speelklaar voor de derby tegen Seraing. In een reactie liet de jonge aanvaller alvast weten hoeveel dat voor hem betekent.

De 21-jarige spits liep een scheur in de hamstrings op en stond een viertal weken aan de kant. Ondertussen verscheen hij wel weer op training. De Congolese spits begon de eerste drie wedstrijden in de basis, en hoopt dat in de Luikse derby van zondag ook te doen.

Jackson Muleka is alleszins opgelucht nu hij weer kan trainen: “Het doet deugd om terug bij mijn familie te zijn. We vechten nu allemaal samen voor hetzelfde doel.”