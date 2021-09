Roberto Martinez had met Philippe Clement gesprek over spelers Club Brugge: "Ik begrijp hem"

Bij Club Brugge zitten ze toch wel wat verveeld met de planning van Club Brugge en de Rode Duivels.

De Rode Duivels spelen vanavond nog in Rusland, maar Club Brugge moet vrijdag al aan de bak tegen KV Oostende. Niet bepaald veel ruimte en dus stellen ze zich bij Club Brugge vragen over hoe de spelers die mee zijn met de Rode Duivels zullen terugkeren.

“Ik heb met Philippe Clement gesproken”, zegt bondscoach Roberto Martinez. “We hebben elke speler apart behandeld, ook daarom bleef Simon Mignolet thuis. Ik begrijp hem natuurlijk als clubcoach. Het enige probleem dat er eigenlijk is, is de afstand. Voor het overige zullen ze goede spelers terugkrijgen. Mechele traint heel goed.”

Er is volgens Martinez geen vuiltje aan de lucht. “In het begin was hij wat down na die 6-1 in Gent maar hij is intussen helemaal opgeleefd. Na de twee wedstrijden die Hans Vanaken speelde, is hij ook in een goede stemming. Eén of twee dagen extra tot de volgende wedstrijden was beter geweest, maar Philippe Clement begrijpt ook het belang voor het Belgisch voetbal als de Rode Duivels zich voor het WK kwalificeren.”