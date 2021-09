Slecht nieuws voor Club Brugge: landskampioen lijkt het een tijdje zonder één van haar nieuwkomers te moeten doen

De 20-jarige Ruben Providence wordt dit seizoen door Club Brugge gehuurd van AS Roma, maar de Belgische club lijkt het al een tijdje zonder de linksbuiten te moeten doen. Er is namelijk een foto van hem gepost op sociale media waarbij hij in het gips te zien is.

Club Brugge zal niet direct plezier kunnen beleven aan Ruben Providence. Deze avond heeft Club Brugge namelijk een foto op Twitter gepost waarop te zien is dat Providence in het gips zit. "Get well soon, Ruben!", staat erbij te lezen.

Het is nog onduidelijk wat de ernst van de blessure is, maar het is wel duidelijk dat de Belgische landskampioen het even zonder de nieuwe linksbuiten zal moeten doen. Het is niet duidelijk of de blessure er mee te maken heeft, maar Providence is ook niet opgenomen in de Champions League-selectie van Club Brugge.