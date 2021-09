WK-voorronde: Griezmann bezorgt Frankrijk eindelijk nog eens een zege, vlotte overwinningen voor Portugal en Denemarken

Gisteren stonden er opnieuw heel wat wedstrijden in de WK-voorronde op het programma. Zo haalde Nederland uit met zware 6-1 cijfers tegen Turkije, maar ook onder meer Portugal, Frankrijk en Denemarken kwamen aan bod.

Zoals u HIER kan lezen, had Memphis Depay een leuke avond met Nederland tegen Turkije, maar ook andere toplanden kwamen dinsdagavond in actie. Denk maar aan Frankrijk, maar ook aan bijvoorbeeld Portugal.

Frankrijk speelde tegen Finland. Normaal geen lastige opdracht, maar de Franse nationale ploeg moest de voorbije wedstrijd tevreden zijn met een punt (1-1 gelijkspel tegen Oekraïne). Tegen Finland werd wel met 2-0 gewonnen na twee doelpunten van Antoine Griezmann.

Portugal kende een makkelijke avond tegen Azerbeidzjan. De Portugezen moesten het zonder Cristiano Ronaldo doen, want hij traint al mee bij Manchester United, maar de nationale ploeg haalde het wel met 0-3. Bernardo Silva, Andre Silva en Diogo Jota kwamen op het scorebord.

in groep F nam Denemarken het op tegen Isreal. De Denen kenden geen problemen met de tegenstander, want het werd een duidelijke 5-0 overwinning. Poulsen, Kjaer, Skov Olsen, Delaney en Cornelius zorgden voor de doelpunten.

Tenslotte was er ook nog Erling Haaland die opnieuw vlot de weg naar het doel vond. In de groep van Nederland haalde Noorwegen het met 5-1 van Gibraltar en het toptalent van Borussia Dortmund scoorde drie keer. Ook Thorstvedt, de middenvelder van KRC Genk, liet zich in deze wedstrijd opmerken met een doelpunt en een assist.