Interlands verplichten Philippe Clement te roteren: "Zij zeker niet, dan kijken naar internationals"

Club Brugge heeft maar liefst 11 spelers die terugkeren van interlands met hun respectievelijke nationale ploeg.

Philippe Clement zit met de handen in de haren. De geplande match tegen KV Oostende van vrijdag komt zeer ongelegen, vlak na de interlandbreak.

Daardoor zal er hoe dan ook moeten geroteerd worden, uit pure noodzaak. “Niet met het oog op de wedstrijd tegen PSG, want het zal niet vaak meer voorkomen de komende maanden dat we vijf dagen tussen een wedstrijd hebben. Maar hier keren deze middag elf internationals terug van hun nationale ploeg. Dus ik zal moeten kijken hoe ze zich voelen. Maar roteren zal er de komende maanden sowieso bij zijn want we spelen 24 wedstrijden in 3,5 maanden, zonder interlands”, zei Clement op zijn persconferentie.

Het zit er dan ook dik in dat er vrijdag wat nieuwkomers aan de aftrap komen. Providence is er alvast niet bij. “Hij is geblesseerd uitgevallen en is al geopereerd. Hij zal toch snel enkele maanden out zijn”, aldus Clement nog. “Ook de kans dat Wesley in de selectie zit, is klein. Hij heeft nog veel achterstand, net als Izquierdo. Verder heb ik mijn selectie nog niet gemaakt. Ik zei het eerder al: eerst afwachten hoe de internationals terug keren.”