Referee Department verontschuldigt zich tijdens gesprek voor fases waarbij Beerschot benadeeld werd

Met een 1 op 18 heeft Beerschot zijn competitiestart gemist. Het werd bij enkele fases wel benadeeld door scheidsrechterlijke beslissingen, zo heeft het Referee Department nu ook toegegeven tijdens een overleg met de club. Er werden excuses overgemaakt, voor Beerschot is dit hoofdstuk nu gesloten.

"Beerschot werd uitgenodigd voor het gesprek met het Referee Department", zo staat te lezen op de Facebookpagina van stamnummer 13. "In de wedstrijden tegen Union en Club Brugge had ee speler van de tegenpartij reeds in de eerste helft moeten uitgesloten worden", verwijst Beerschot naar de kopstoot van Teuma aan Van den Bergh en de zware overtreding van Ricca op Soumaré.

"De rode kaart voor de kopstoot en de drieste tackle werden niet gegeven door de scheidsrechter, maar er werd ook niet gecorrigeerd door de VAR. Het Referee Department gaf toe dat in beide gevallen de VAR had moeten tussenkomen. Beerschot benadrukte de sportieve en financiële consequenties voor deze fouten." Beerschot ging op het Kiel de boot in tegen Union met 0-3 en verloor uit bij Club Brugge met 3-2.

"Het Referee Department bood zijn excuses aan en voor Beerschot is daarmee de zaak gesloten. Ondanks de negatieve beslissingen bedankte Beerschot het Referee Department voor de uitnodiging en de transparantie die getoond werd."