Fans halen slag thuis: Schalke blaast transfer spits die veroordeeld werd voor seksvideo af

Schalke 04 heeft ervoor gekozen om de fans niet nog meer tegen zich in het harnas te jagen. Die staan nog altijd hevig na de degradatie van vorig seizoen. Een spits met een twijfelachtig verleden wilden ze er niet ook nog bij.

Schalke was immers van plan om Sergi Enrich, een 31-jarige Spaanse spits, aan te trekken. De deal was zo goed als rond, maar op het laatste moment werd de stekker uit de onderhandelingen getrokken. De fans hadden immers bezwarende informatie gevonden over de transfervrije aanvaller.

Enrich heeft immers een veroordeling op zijn conto voor een incident uit 2016. De toen 26-jarige speler filmde zichzelf en een teamgenoot terwijl ze seks hadden met een vrouw, waarna de video zonder toestemming van die vrouw op het internet belandde. De twee kregen een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 100.000 euro. Bij de supporters was er veel tumult over de transfer en die werd dus afgeblazen.